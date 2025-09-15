Krasse Kneipe, krasser Kiez - Heimat ElbschlosskellerJetzt kostenlos streamen
SPIEGEL TV - Reportage
Folge 21: Krasse Kneipe, krasser Kiez - Heimat Elbschlosskeller
45 Min.Folge vom 15.09.2025Ab 12
Mitten auf der Hamburger Reeperbahn liegt der Elbschlosskeller - bekannt als Deutschlands härteste Kneipe. Rund um die Uhr geöffnet, ist sie Party-Hotspot für Touristen, Treffpunkt für echte Kiez-Originale und zugleich Zufluchtsort für Gestrandete. Inhaber Daniel bietet Menschen, die am Rand der Gesellschaft stehen, Hoffnung und Unterstützung. Die Reportage erzählt die Geschichten, die hinter den Kulissen von Deutschlands härtester Kneipe geschrieben werden.
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick