SPIEGEL TV - Reportage
Folge 19: Karls Erdbeer-Kult! Vom Acker zum Imperium
44 Min. Ab 12
Der Hype um die Erdbeere geht in die nächste Runde, denn im Niedersächsischen Loxstedt eröffnet bereits das siebte Erlebnisdorf von Karls, einer Freizeit-Themenwelt rund um die rote Frucht. Das Grundstück einer ehemaligen Supermarktfiliale wird komplett umgestaltet und mit Fahrgeschäften, Imbissbuden und Verkaufsständen ausgestattet. Bis zur Eröffnung muss alles perfekt sein. Wird auch das neue Erlebnisdorf zum Aushängeschild des Erdbeer-Imperiums?
