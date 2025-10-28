Zum Inhalt springenBarrierefrei
SPIEGEL TV - Reportage

Pimp meinen Garten - von Outdoorküche bis Megabeet

SAT.1Staffel 2024Folge 25vom 28.10.2025
Pimp meinen Garten - von Outdoorküche bis Megabeet

45 Min.Folge vom 28.10.2025Ab 12

37 Millionen Deutsche lieben ihren Garten - und machen ihn zum ultimativen Hobby-Hotspot. Doch hinter der grünen Oase steckt mehr als nur Genuss: Einen Garten anzulegen und in ein Paradies für die ganze Familie zu verwandeln, erfordert echte Leidenschaft, Kreativität und jede Menge Arbeit. Katrin, Marco und Dieter haben große Pläne für ihre Gärten. Spiegel TV begleitet sie dabei.

