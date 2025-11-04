Alles für den Spaß!? 50 Jahre EuropaparkJetzt kostenlos streamen
SPIEGEL TV - Reportage
Folge 25: Alles für den Spaß!? 50 Jahre Europapark
45 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 12
Mit 95 Hektar Fläche ist der Europa-Park Rust Deutschlands größter Freizeitpark. Jährlich erwartet der Park über sechs Millionen Besucher - Zum 50. Jubiläum werden noch mehr Gäste erwartet. Doch was passiert hinter der glänzenden Fassade des Freizeitimperiums? Parkleiter Thorsten Mahrohn steht vor der Herausforderung, den Betrieb auch an besucherstarken Wochenenden im Jubiläumsjahr sicher und reibungslos zu halten. Kann er den Ansturm meistern?
