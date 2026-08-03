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St. Denis Medical

Fünf Sterne fürs St. Denis

ProSiebenStaffel 1Folge 10vom 03.08.2026
Fünf Sterne fürs St. Denis

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St. Denis Medical

Folge 10: Fünf Sterne fürs St. Denis

21 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12

Nach einer sehr negativen Online-Bewertung, die das St. Denis Medical auf dreieinhalb Sterne abstürzen lässt, verlangt Joyce von Ron, sich bei dem betreffenden Patienten zu entschuldigen. Ron sträubt sich jedoch. Bruce versucht indes, einen Highschool-Tyrannen ausfindig zu machen, um sich für die erlittenen Ungerechtigkeiten in seiner Jugend zu rächen. Doch er findet heraus, dass das Leben nicht immer so verläuft, wie man es sich vorstellt ...

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