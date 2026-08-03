St. Denis Medical
Folge 12: Die Katerstrophe
21 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12
Serena freut sich auf ihre Geburtstagsparty, aber es kommt anders als geplant. Alex ist seit Wochen damit beschäftigt, das perfekte Geschenk zu organisieren, stößt dabei jedoch auf unerwartete Hindernisse. Bruce will derweil beweisen, dass er ein Held ist: Er begibt sich mit Matt auf die Jagd nach einem entlaufenen Kater, der möglicherweise die Pest hat. Joyce hingegen versucht, Ordnung in das Chaos im St. Denis Medical zu bringen.
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