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St. Denis Medical

Machtspiele

ProSiebenStaffel 1Folge 4vom 03.08.2026
Machtspiele

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St. Denis Medical

Folge 4: Machtspiele

21 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12

Im St. Denis Medical geht es wieder einmal drunter und drüber. Nachdem Alex zur Oberschwester befördert wurde, versucht sie, das Team neu zu strukturieren, was jedoch zu Spannungen beim Pflegepersonal führt. Ron gerät derweil mit Serena aneinander, weil er ihr Auto zugeparkt hat, und Bruce möchte im kommenden Quartal zum "Besonderen Mitarbeiter" auserkoren werden. Nun muss er nur noch Joyce davon überzeugen, dass er der richtige Mann für den Posten ist.

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