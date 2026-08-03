St. Denis Medical
Folge 17: Die Spendengala
21 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12
Im St. Denis Medical steht die jährliche Spendengala an. Ron, der als Moderator durch den Abend führt, wird von Joyce ständig unterbrochen, um die Spendenbereitschaft des Publikums zu erhöhen. Während Bruce mit einem Tanzsolo die Jury überzeugen will, nutzen Alex und Tim die Gala für einen Pärchenabend. Ein Gespräch über ein weiteres Kind führt jedoch zu Spannungen. Matt hingegen versucht, einen guten Eindruck zu machen, gerät dabei jedoch in einige peinliche Situationen.
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