St. Denis Medical
Folge 3: Der Fluch
21 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12
Beim Krankenhauspersonal herrscht Aufregung, als Ron versehentlich einen Fluch ausspricht. Kurz darauf häufen sich seltsame Ereignisse: Eine Schwester erkrankt, ein Patient erleidet einen Hitzschlag, und Dr. Taylor wird von einer Schlange gebissen. Während das Team versucht, die medizinischen Herausforderungen zu bewältigen, suchen einige nach abergläubischen Erklärungen.
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