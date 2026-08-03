Leg dich nicht mit Ron anJetzt kostenlos streamen
St. Denis Medical
Folge 9: Leg dich nicht mit Ron an
21 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12
Im St. Denis Medical eskaliert ein Streit um eine Patientenverfügung, als die Familie sich nicht einigen kann. Alex wird daraufhin von Joyce gebeten, sich um ihren Nachlass zu kümmern. Ron fühlt sich übergangen und will es ihr heimzahlen. Matt versucht derweil, Serena zu beeindrucken, aber seine Bemühungen führen nur zu Missverständnissen und einem blauen Auge ...
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