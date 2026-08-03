St. Denis Medical
Folge 7: Ein blutiger Tag
21 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12
Nach einer Messerstecherei im Gefängnis treffen zwei Häftlinge im St. Denis Medical ein. Matt versucht, die beiden Streithähne zu einem friedlichen Miteinander zu bewegen, während Alex ihn dabei unterstützt. Joyce möchte indes mit einer Blutspendeaktion die Popularität des Krankenhauses steigern. Bruce versucht, sich vor der Blutspende zu drücken, doch hat er die Rechnung ohne Serena gemacht.
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