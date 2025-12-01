Stromberg
Folge 10: Tag der offenen Tür
29 Min.
Nachdem Stromberg ins Archiv versetzt wird, versucht er, seine ehemaligen Mitarbeiter von einer Petition für seine Rückkehr zu überzeugen - mit wenig Erfolg. Zum Glück hat Stromberg noch ein zweites Eisen im Feuer: Herrn Pöhlmann. Beim bevorstehenden "Tag der offenen Tür" ist der Eventmanager für das Programm zuständig. Stromberg setzt alles daran, Herrn Pöhlmann von seinem enormen Bekanntheitsgrad zu überzeugen, den er durch seine Fernsehpräsenz mittlerweile erreicht hat ...
