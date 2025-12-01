Stromberg
Folge 8: Die Putzfrau
28 Min.Ab 12
Stromberg sieht sich mit dem Vorwurf der sexuellen Belästigung konfrontiert. Angeblich soll er eine farbige Putzfrau der CAPITOL begrapscht haben. Stromberg findet das absurd und leitet Gegenmaßnahmen ein. Tanja trifft zufällig ihren Ex-Freund wieder, was bei Ulf zu einem überraschenden Eifersuchtsanfall führt. Währenddessen kommt die Geschichte mit der Putzfrau vor einen betriebsinternen Untersuchungsausschuss. Es wird zunehmend eng für Stromberg: Ihm droht die Kündigung.
