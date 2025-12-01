Stromberg
Folge 4: Badminton
28 Min.
Stromberg ist von zu Hause ausgezogen und versucht, seine etwas eingerosteten Flirtfähigkeiten wieder aufzupolieren. Ernie soll derweil auf Anweisung von Herrn Becker zukünftig eine eigene Arbeitsgruppe leiten. Stromberg hält dies natürlich für Blödsinn und Becker für eindeutig schwul. Mit dieser Erkenntnis hält er auch beim Betriebssport Badminton nicht hinterm Berg. Dort trifft er die attraktive Alex, doch leider ist die gegenseitige Sympathie nicht von langer Dauer ...
