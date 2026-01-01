Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Stromberg

Der Vertrag

BanijayStaffel 2Folge 7
Der Vertrag

Der VertragJetzt kostenlos streamen

Stromberg

Folge 7: Der Vertrag

28 Min.

Bei Verhandlungen mit Herrn Althoff, einem neuen Kunden, stellt sich heraus, dass beide dieselbe These vertreten: "Meine Abteilung ist meine Familie". Und so bemüht sich Stromberg vor Althoff den Familienvater für seine Mitarbeiter herauszukehren - vor allem Tanja und Ernie bekommen seine gesteigerte Fürsorge zu spüren. Tatsächlich unterschreibt Althoff den Vertrag und beschert damit Stromberg den bislang größten Triumph gegenüber Becker - ein Triumph, der nicht ungetrübt bleibt.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Stromberg
Banijay
Stromberg

Stromberg

Alle 5 Staffeln und Folgen