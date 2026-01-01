Stromberg
Folge 3: Der Kurs
29 Min.
In Strombergs Abteilung soll eine neue Software installiert werden. Alle Mitarbeiter müssen deshalb einen Kurs absolvieren, an dessen Ende ein Test steht. Schlechte Nachrichten für Ulf und Erika, die sich beide dem neuen Programm nicht gewachsen fühlen. Ulf kompensiert das, indem er wieder mit seiner Ex-Freundin Sabine flirtet ... Auch Stromberg hadert mit der Computertechnik, hat aber etliche Tricks parat, wie er sich um den Abschlusstest herummogeln kann ...
