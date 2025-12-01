Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 5
Folge 5: Männerfreundschaft

29 Min.

So langsam sieht Stromberg seine Felle davonschwimmen: Er hat eine Abmahnung bekommen, und Ernie bekommt zunehmend mehr Kompetenzen in der Abteilung. Höchste Zeit für Stromberg, mal bei Becker zu punkten. Da kommt es ihm ganz gelegen, dass Becker sich als großer "Schalke 04"-Fan entpuppt. Sofort entdeckt auch Stromberg seine Leidenschaft für den Fußball ... Leidenschaft ist genau das, was Ulf bei Tanja momentan vermisst. Mit allen möglichen Tricks versucht er, dies zu ändern ...

Banijay
