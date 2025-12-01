Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Stromberg

Die Kündigung

BanijayStaffel 2Folge 9
Die Kündigung

Die KündigungJetzt kostenlos streamen

Stromberg

Folge 9: Die Kündigung

28 Min.

Stromberg bewirbt sich bei einer anderen Versicherung und ist selbst am meisten erstaunt, dass er tatsächlich genommen wird. So abgesichert, macht Stromberg bei CAPITOL reinen Tisch und sagt allen, was er von ihnen hält ... Becker hat indes einen Kandidaten für Strombergs Nachfolge gefunden. Ein Umstand, der für Stromberg ziemlich problematisch wird, als sein künftiger Arbeitgeber herausfindet, dass er falsche Angaben über sein Alter gemacht hat ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Stromberg
Banijay
Stromberg

Stromberg

Alle 5 Staffeln und Folgen