Folge 6: Theo

29 Min.

Stromberg hat noch immer keine neue Wohnung gefunden und übernachtet deswegen in seinem Büro. Ein Zustand, den Becker auf keinen Fall duldet. Auch Ernie bekommt von Becker einen Rüffel: Er muss zwingend an seiner "sozialen Kompetenz" arbeiten! Plötzlich schneit Strombergs alter Schulfreund Theo herein. Der schrille Rockband-Promoter verspricht Stromberg nicht nur eine Schlafmöglichkeit, sondern auch Backstagekarten für die ganze Abteilung zum Konzert seiner Band ...

