Surviving Amazonas - Die Prüfung der Shanenawa
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Surviving Amazonas - Die Prüfung der Shanenawa
Es wird die Reise ihres Lebens: Tief im brasilianischen Urwald tauchen acht Prominente komplett ein in das Stammesleben der Shanenawa, die noch vollkommen im Einklang mit der Natur leben. Wer fügt sich in die Stammesgemeinschaft ein und gewinnt die größtmögliche Anerkennung: Unter dem heiligen Baum mit einem indigenen Namen geehrt und offiziell auf Lebzeiten in die Dorfgemeinschaft der Shanenawa aufgenommen zu werden?
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