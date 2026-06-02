Aller Anfang ist schwerJetzt kostenlos streamen
The Closer
Folge 1: Aller Anfang ist schwer
51 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12
Brenda Johnson eilt der Ruf voraus, jeden ihrer Fälle abzuschließen. Das allein ist Grund genug, dass ihre neuen Kollegen im LAPD skeptisch sind. Doch dass die Polizistin aus Atlanta obendrein gleich den Chefposten der neuen Abteilung übernimmt, passt manchem im Revier so gar nicht. Ein schwerer Start für Brenda - und auch die erste Mordermittlung hat es in sich: Im Anwesen eines Millionärs wird die Leiche einer unbekannten Frau entdeckt, und der Herr des Hauses ist verschwunden.
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