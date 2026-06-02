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The Closer

Der Heckenschütze

Staffel 1Folge 4vom 02.06.2026
Der Heckenschütze

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The Closer

Folge 4: Der Heckenschütze

44 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12

Am helllichten Tag werden drei Mitglieder einer Gang in einem Park erschossen. Vor Ort trifft Brenda auf den ehemaligen Marine-Colonel D.B. Walter: Er hat bereits herausgefunden, dass die Opfer von einem Heckenschützen getötet wurden - er vermutet obendrein, dass der Täter sein Sohn ist. Dessen Frau wurde vor einigen Jahren von einem unbekannten Gangmitglied ermordet - der Sohn wird vermisst, die Polizei vermutet, dass er Selbstmord beging.

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