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The Closer

Unter Druck

Staffel 1Folge 11vom 01.06.2026
Unter Druck

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The Closer

Folge 11: Unter Druck

44 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12

Ein Geschäftsmann aus dem Iran und sein Bodyguard wurden in einem Parkhaus erschossen. Der Schütze feuerte aus einem SUV, die Überwachungskamera wurden sabotiert - alles sieht nach einem Attentat aus. Auch das FBI interessiert sich für den Fall, da das Opfer unter Terrorverdacht stand. Brenda muss mit Fritz zusammenarbeiten, was weder ihrer privaten Beziehung noch ihren Ermittlungen gut tut. Obendrein zeigt sich Faraz Mokhtari, der Sohn des Getöteten, wenig kooperativ.

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