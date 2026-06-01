The Closer
Folge 11: Unter Druck
44 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Ein Geschäftsmann aus dem Iran und sein Bodyguard wurden in einem Parkhaus erschossen. Der Schütze feuerte aus einem SUV, die Überwachungskamera wurden sabotiert - alles sieht nach einem Attentat aus. Auch das FBI interessiert sich für den Fall, da das Opfer unter Terrorverdacht stand. Brenda muss mit Fritz zusammenarbeiten, was weder ihrer privaten Beziehung noch ihren Ermittlungen gut tut. Obendrein zeigt sich Faraz Mokhtari, der Sohn des Getöteten, wenig kooperativ.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
The Closer
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Entertainment GmbH