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The Closer

Ein Date mit dem Tod

WarnerStaffel 1Folge 6vom 02.06.2026
Ein Date mit dem Tod

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The Closer

Folge 6: Ein Date mit dem Tod

45 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12

Carla Simmons, die Tochter einer Kongressabgeordneten, wird in ihrer Wohnung ermordet. Offenbar wurde sie außerdem vergewaltigt. Kurz zuvor hatte sie sich von Brett Harlan getrennt. Brenda vernimmt ihn. Er scheint unschuldig zu sein, verrät den Ermittlern jedoch, dass Carla mit Sex und Drogen experimentieren wollte. Als Brenda den Tatort noch einmal unter die Lupe nimmt, wird sie brutal überfallen ...

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