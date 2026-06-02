The Closer
Folge 6: Ein Date mit dem Tod
45 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12
Carla Simmons, die Tochter einer Kongressabgeordneten, wird in ihrer Wohnung ermordet. Offenbar wurde sie außerdem vergewaltigt. Kurz zuvor hatte sie sich von Brett Harlan getrennt. Brenda vernimmt ihn. Er scheint unschuldig zu sein, verrät den Ermittlern jedoch, dass Carla mit Sex und Drogen experimentieren wollte. Als Brenda den Tatort noch einmal unter die Lupe nimmt, wird sie brutal überfallen ...
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