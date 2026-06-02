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The Closer

Angeschwärzt

WarnerStaffel 1Folge 13vom 02.06.2026
Angeschwärzt

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The Closer

Folge 13: Angeschwärzt

50 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12

Als der Hollywood-Produzent Richard Pruitt in seinem Whirlpool stirbt, werden Brenda und ihr Team eingeschaltet, um herauszufinden, ob es Mord war. Das Opfer hatte des Öfteren Streit mit seiner Frau Amelia, einige Tage zuvor ist sie mit dem gemeinsamen Sohn ausgezogen. Doch auch Sandy, die Affäre des Opfers, hat ein Motiv. Derweil sieht sich Brenda mit einer anonym eingereichten Klage gegen sie konfrontiert. Chief Pope versucht, Schaden von seiner Ermittlerin abzuwenden.

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