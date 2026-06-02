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The Closer

Im Fadenkreuz

WarnerStaffel 1Folge 12vom 02.06.2026
Im Fadenkreuz

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The Closer

Folge 12: Im Fadenkreuz

44 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12

Vor drei Jahren identifizierte die Polizei eine fast bis zur Unkenntlichkeit verstümmelte Leiche anhand ihres Gebisses als Lisa Barnes. Ihr vermeintlicher Mörder, der psychopathische Billy Croelick, sitzt seitdem im Todestrakt. Nun liegt Lisa Barnes erneut auf dem Obduktionstisch - dieses Mal ist sie es wirklich. Während Croelick freigelassen wird, müssen Brenda und ihr Team herausfinden, was vor drei Jahren geschah - wer war das Opfer, wer der Täter?

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