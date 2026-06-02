The Closer
Folge 7: Der einzige Zeuge
44 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12
Als Richter Thompson nachts in einem Park ermordet aufgefunden wird, steht Brenda gleich vor zwei Problemen. Neben dem Täter muss sie zunächst den Sohn des Opfers finden. Keith ist Autist und womöglich Zeuge des Mordes. Nachdem sie ihn unverletzt im Kofferraum des Wagens seines Vaters findet, entpuppt sich die Kommunikation mit dem Jungen als sehr schwierig. Seine Antworten bestehen aus mysteriösen Zahlenreihen, die Brenda und ihr Team zu entschlüsseln versuchen.
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Alle Staffeln im Überblick
The Closer
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Entertainment GmbH