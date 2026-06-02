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The Closer

Liebe oder Hass

WarnerStaffel 1Folge 8vom 02.06.2026
Liebe oder Hass

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The Closer

Folge 8: Liebe oder Hass

44 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12

Als ein schwuler Mann auf offener Straße mit einem Baseballschläger zu Tode geprügelt wird, scheint er das neueste Opfer in einer Reihe von Hassverbrechen zu sein. Chief Pope will die Tat schnell aufgeklärt haben. Doch als Captain Taylor in einer Kurzschlusshandlung den Verdächtigen Blake Rawlings verhaftet, übergibt Pope Brenda den Fall. Rawlings passt genau auf die Beschreibung des gesuchten Mörders, doch die Ermittlerin hat Zweifel an seiner Schuld.

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