The Guardian - Retter mit Herz
Folge 1: Der erste Tag
43 Min.Ab 12
Wirtschaftsanwalt Nick Fallin, in der Kanzlei seines Vaters Burton Fallin tätig, wurde wegen Drogenbesitzes zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Zu seinen Auflagen gehört Sozialdienst bei der Jugendrechtshilfe. Schon am ersten Tag wird er von Alvin Masterson, dem Leiter der Einrichtung, als Vertreter des kleinen Hunter Reed zu Gericht geschickt. Als Nick hört, der Vater des Jungen habe dessen Mutter umgebracht, lehnt er den Fall ab - doch Laurie Solt vom Jugendamt stimmt ihn um.
