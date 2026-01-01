Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Guardian - Retter mit Herz

Der erste Tag

Der erste Tag

The Guardian - Retter mit Herz

Folge 1: Der erste Tag

43 Min.Ab 12

Wirtschaftsanwalt Nick Fallin, in der Kanzlei seines Vaters Burton Fallin tätig, wurde wegen Drogenbesitzes zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Zu seinen Auflagen gehört Sozialdienst bei der Jugendrechtshilfe. Schon am ersten Tag wird er von Alvin Masterson, dem Leiter der Einrichtung, als Vertreter des kleinen Hunter Reed zu Gericht geschickt. Als Nick hört, der Vater des Jungen habe dessen Mutter umgebracht, lehnt er den Fall ab - doch Laurie Solt vom Jugendamt stimmt ihn um.

