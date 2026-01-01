Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Guardian - Retter mit Herz

Thriller TVStaffel 1Folge 9
Folge 9: Alle lieben Bunny Buddy

42 Min.Ab 12

Als Nick gerade dabei ist, einen Deal zwischen einem Spielzeughersteller und einer japanischen Firma abzuwickeln, bekommt er einen Anruf von Barbara: Ihr Sohn Russell wurde wegen Drogenbesitzes verhaftet, sein Freund Barry konnte sich jedoch aus dem Staub machen. Barbara und Nick finden Barry im Koma liegend, kurz darauf stirbt er. Es stellt sich heraus, dass er die Drogen konsumiert hat, die bei Russell im Wagen gefunden wurden ...

Thriller TV
