The Guardian - Retter mit Herz
Folge 16: Solidarität
42 Min.Ab 12
Ray, James' Neffe, droht eine Anklage wegen Mordes. Bei einem Handgemenge mit dem Freund seiner Mutter löste sich aus der Waffe ein tödlicher Schuss. James setzt sich dafür ein, dass der Fall vor das Jugendgericht kommt, wo Ray lediglich eine Jugendstrafe zu erwarten hat. Da seine Mutter nichts mehr von ihrem Sohn wissen will, sieht James sich gezwungen, sich um seinen Neffen zu kümmern ...
