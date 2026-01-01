Zum Inhalt springenBarrierefrei
Thriller TVStaffel 1Folge 5
42 Min.Ab 12

Nick kümmert sich um den schwulen Jugendlichen Ethan, der von seinen Eltern rausgeworfen wurde. Er war bereits in verschiedenen Heimen untergebracht, doch dort wurde er immer wieder sexuell missbraucht, mittlerweile treibt er sich als Stricher herum. Auf der Suche nach seinem Schützling sieht Nick in einer Schwulen-Bar zufällig Richter Smitrovitch ...

