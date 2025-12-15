The Guardian - Retter mit Herz
Folge 10: Versöhnung
44 Min.Ab 12
Nick vertritt bei der Rechtshilfe den Restaurantbesitzer Ahmad Hassan, der bei einem Überfall auf seinen Laden den Eindringling mit einem Baseballschläger lebensgefährlich verletzt hat. Perry, dem verletzten Jungen, droht eine Klage - bis Nick und Ahmad von dessen Tochter Salaam erfahren, dass Perry ihr Ex-Freund ist und er aus enttäuschter Liebe ausgeflippt ist ...
