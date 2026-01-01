Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Guardian - Retter mit Herz

Die Trennung

Thriller TVStaffel 1Folge 17
Die Trennung

Die TrennungJetzt kostenlos streamen

The Guardian - Retter mit Herz

Folge 17: Die Trennung

44 Min.Ab 12

Eigentlich hatte Mrs. Diamond vor, die Brüder Matthew und Justin zu adoptieren, doch dann stellt sich heraus, dass sie nur den jüngeren, Matthew, der einen ungewöhnlich hohen I.Q. hat, adoptieren will. Sein Bruder Justin erlitt bei einem Treppensturz einen Hirnschaden, wodurch er geistig behindert ist. Er hatte den jüngeren Bruder vor der Gewalttätigkeit des Freundes der Mutter schützen wollen. Die Brüder hängen sehr aneinander und wollen zusammenbleiben ...

