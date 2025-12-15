The Guardian - Retter mit Herz
Folge 11: Heimkehr
44 Min.Ab 12
Alvin wird von seiner Ex-Frau Meryl engagiert, die wegen unrechtmäßiger Entlassung gegen ihren ehemaligen Arbeitgeber klagen will. Ein harter Fall für Alvin, denn bei der Verhandlung kommt heraus, dass Meryl ein Verhältnis mit ihrem Chef hatte ... Inzwischen arbeitet Nick weiter am Fall Dr. Reed, der mittlerweile wegen Schuldunfähigkeit freigesprochen wurde. Jetzt will er das Sorgerecht für seinen Sohn bekommen - doch die Vertreterin des Jugendamtes ist dagegen ...
