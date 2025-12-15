Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Guardian - Retter mit Herz

Vater unbekannt

Thriller TVStaffel 1Folge 3
Vater unbekannt

Folge 3: Vater unbekannt

43 Min.Ab 12

Der gelähmte Lawrence Neal soll bei seinem Stiefvater bleiben, weil seine Mutter verhaftet wurde. Da das Haus nicht rollstuhlgerecht ist, will Laurie Solt vom Jugendamt den Jungen in einem Behindertenheim unterbringen. Nick sieht nur eine Möglichkeit: Er muss den leiblichen Vater des Jungen finden. Derweil hat Burton Fallin ein delikates Problem: Im Streit von Rachel Shell, einer alten Schulfreundin von Nick, gegen die Firma ihres Vaters soll die Kanzlei beide Seiten vertreten.

