The Guardian - Retter mit Herz

Thriller TVStaffel 1Folge 21
Folge 21: Chinesische Mauer

44 Min.Ab 6

Es ist für alle eine Überraschung, als Burton den Ex-Senator von Pennsylvania, Caldwell, als seinen neuen Seniorpartner vorstellt. Mit von der Partie ist auch Mitchell Lichtman, die rechte Hand des Senators. Nick soll einen Mandanten, der ein ehemaliges Eisenbahngelände kaufen will, an eine andere Kanzlei abgeben, da der Senator durch seine frühere Amtszeit in einen Interessenkonflikt geraten könnte. Nick wird misstrauisch ...

