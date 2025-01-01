Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Menschenfreund

WarnerStaffel 2Folge 22
Folge 22: Der Menschenfreund

41 Min.Ab 12

Der charismatische Leiter einer Organisation gegen Menschenhandel wird vor seiner Rede auf einem Kongress für Menschenrechte ermordet. Als das CBI-Team ermitteln will, stellt es erstaunt fest, dass die örtliche Polizei mit dem Medium Kristina Frye, einer alten Bekannten von Patrick Jane, zusammenarbeitet. Patrick ist zutiefst misstrauisch, da Kristina behauptet, die Geister der Toten kontaktieren zu können. Doch sie scheint ihm immer einen Schritt voraus zu sein ...

