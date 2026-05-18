Beziehungskiller SelfieJetzt kostenlos streamen
Tinderreisen
Folge 10: Beziehungskiller Selfie
59 Min.Folge vom 18.05.2026Ab 12
Jessica wird in Malaga in das Familienleben ihres Dates integriert und lernt seine Eltern kennen - inklusive hausgemachter Paella und Operngesang. In Barcelona überraschen sich Michi und sein Date gegenseitig mit Geschenken, die Gefühle gehen tief. In Lissabon eskalieren Missverständnisse und Eifersucht, als Dannys Selfie für mächtig Ärger sorgt und Handys kontrolliert werden.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick