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Tinderreisen

Lecken verboten!

ATVStaffel 8Folge 3vom 13.04.2026
Lecken verboten!

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Folge 3: Lecken verboten!

58 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 12

Danny schwebt nach seinem Date mit einer jungen Brasilianerin in Lissabon auf Wolke Sieben. Sie möchte ihn wiedersehen - die beiden verabreden sich in einer romantischen Strandbar mit Traumblick. Sein Freund Patrick hingegen befindet sich auf einem Tiefpunkt und ertränkt sein gescheitertes Rendezvous im Alkohol. Währenddessen schwelgt Charlie in Südkorea weiter im Liebesglück und ist begeistert, als seine neue Flamme ihm sein koreanisches Horoskop vorliest.

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