Tinderreisen
Folge 6: Der Wein-Frodo
59 Min.Folge vom 04.05.2026Ab 12
In Lissabon ziehen Patrick und Danny unterschiedliche Schlüsse: Während einer romantische Momente erlebt, definiert der andere seine Ansprüche völlig neu. In Malaga sorgt ein Überangebot an Dates für Chaos: Yessica steht plötzlich zwischen zwei Männern. Außerdem gelingt es Michi in Barcelona, endlich seine Gefühle zuzulassen.
Weitere Folgen in Staffel 8
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