Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Tinderreisen

Golden Retriever Energy

ATVStaffel 8Folge 9vom 18.05.2026
Golden Retriever Energy

Golden Retriever EnergyJetzt kostenlos streamen

Tinderreisen

Folge 9: Golden Retriever Energy

60 Min.Folge vom 18.05.2026Ab 12

Während Jessica in Malaga mit Ignacio durch die nächtliche Stadt schwebt und von romantischen Momenten träumt, wird Lev in Seoul kurzerhand abserviert. In Barcelona erlebt Jayden eine intensive Romanze, doch Sayed bringt mit seinem Verhalten die Nerven seiner Freunde an ihre Grenzen. Manuel genießt in Marseille die Nähe zu Denisa, bis unerwartete Zwischenfälle für Verwirrung sorgen.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Tinderreisen
ATV
Tinderreisen

Tinderreisen

Alle 8 Staffeln und Folgen