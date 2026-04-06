Wenn die Aura türkis leuchtetJetzt kostenlos streamen
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Folge 2: Wenn die Aura türkis leuchtet
60 Min.Folge vom 06.04.2026Ab 12
Sayed versucht sein Date Nuri in Barcelona mit Wissen über Gaudí zu überzeugen. Sein Kumpel Michi trifft währenddessen eine attraktive Dame im Park. Anfangs läuft es gut zwischen den beiden, bis ein Kommentar plötzlich alles verändert. Lev und Charlie schweben in Südkorea auf Wolke Sieben. Patrick und Danny sind weiter in Lissabon auf Frauenfang. Bei Danny hat eine junge Brasilianerin nach rechts gewischt. Beim Treffen mit ihr ist Danny nervös und sie verunsichert das ein wenig.
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