Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Tinderreisen

Wenn die Aura türkis leuchtet

ATVStaffel 8Folge 2vom 06.04.2026
Wenn die Aura türkis leuchtet

Wenn die Aura türkis leuchtetJetzt kostenlos streamen

Tinderreisen

Folge 2: Wenn die Aura türkis leuchtet

60 Min.Folge vom 06.04.2026Ab 12

Sayed versucht sein Date Nuri in Barcelona mit Wissen über Gaudí zu überzeugen. Sein Kumpel Michi trifft währenddessen eine attraktive Dame im Park. Anfangs läuft es gut zwischen den beiden, bis ein Kommentar plötzlich alles verändert. Lev und Charlie schweben in Südkorea auf Wolke Sieben. Patrick und Danny sind weiter in Lissabon auf Frauenfang. Bei Danny hat eine junge Brasilianerin nach rechts gewischt. Beim Treffen mit ihr ist Danny nervös und sie verunsichert das ein wenig.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Tinderreisen
ATV
Tinderreisen

Tinderreisen

Alle 8 Staffeln und Folgen