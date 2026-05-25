Tinderreisen
Folge 11: A Cider is ka Seidl
59 Min.Folge vom 25.05.2026Ab 12
Charlie will sein Rendezvous in Seoul beeindrucken und probiert prompt ein paar Hühnerfüße, während Lev mit mehreren Dates gleichzeitig jongliert. Bei Danny in Lissabon ist die Stimmung inzwischen auf dem Tiefpunkt angelangt und er versucht, den Kummer in Alkohol zu ertränken. Sein Kumpel Patrick dagegen glaubt weiterhin fest an seine Strategie beim Tindern.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick