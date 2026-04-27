Mit Schmerzen in die FriendzoneJetzt kostenlos streamen
Tinderreisen
Folge 5: Mit Schmerzen in die Friendzone
59 Min.Folge vom 27.04.2026Ab 12
Charly wagt in Seoul einen ungewöhnlichen Schritt, um sein Date zu beeindrucken - eine Entscheidung mit langfristigen Folgen. In Lissabon prallen Welten aufeinander: Patrick hadert mit fremden Lebensentwürfen, während Danny alles auf eine romantische Begegnung mit seiner Herzdame setzt. In Barcelona versucht Jayden verzweifelt, Freund Michi beim Dating zu unterstützen, doch der verliert sich in Katzengeschichten - bis selbst Jayden die Geduld verliert und das Weite sucht.
Weitere Folgen in Staffel 8
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