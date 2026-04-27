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Mit Schmerzen in die Friendzone

ATVStaffel 8Folge 5vom 27.04.2026
Mit Schmerzen in die Friendzone

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Folge 5: Mit Schmerzen in die Friendzone

59 Min.Folge vom 27.04.2026Ab 12

Charly wagt in Seoul einen ungewöhnlichen Schritt, um sein Date zu beeindrucken - eine Entscheidung mit langfristigen Folgen. In Lissabon prallen Welten aufeinander: Patrick hadert mit fremden Lebensentwürfen, während Danny alles auf eine romantische Begegnung mit seiner Herzdame setzt. In Barcelona versucht Jayden verzweifelt, Freund Michi beim Dating zu unterstützen, doch der verliert sich in Katzengeschichten - bis selbst Jayden die Geduld verliert und das Weite sucht.

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