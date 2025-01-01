Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 1: Die UFO-Verschwörung
81 Min.Ab 12
Verheimlicht die US-Regierung die Wahrheit über außerirdische Kontakte? Es gibt unzählige Berichte über Begegnungen mit Aliens, die von der Regierung geprüft wurden. Doch die daraus gewonnenen Ergebnisse und Erkenntnisse sind bis heute unbekannt. Gibt es eine geheime Agenda? Wurden gezielt Fehlinformationen gestreut?
