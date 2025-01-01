Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Sperrgebiete

A+EStaffel 11Folge 6
Sperrgebiete

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Folge 6: Sperrgebiete

41 Min.Ab 12

Es ist Amerikas berüchtigtstes militärisches Sperrgebiet: Die Area 51. Über diesem Stützpunkt wurden angeblich bereits seit Jahrzehnten ungewöhnliche Phänomene von Augenzeugen beobachtet. Was steckt dahinter? Und gibt es noch weitere derartige geheime Orte, an denen der Grundstein für das Leben in einer fremden Galaxie vorbereitet wird?

