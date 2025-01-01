Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Erstkontakt Ägypten

A+EStaffel 11Folge 7
Erstkontakt Ägypten

Erstkontakt ÄgyptenJetzt kostenlos streamen

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Folge 7: Erstkontakt Ägypten

81 Min.Ab 12

Angeblich war Ägypten in der Vergangenheit das Zentrum extraterrestrischer Aktivitäten auf der Erde. Giorgio Tsoukalos begibt sich gemeinsam mit einem Ägyptologen auf eine mehrstündige Suche in verbotenen Grabkammern und erkundet weitere mysteriöse Orte, um die größten ungelösten Geheimnisse der Menschheit zu lüften.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
A+E
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Alle 11 Staffeln und Folgen