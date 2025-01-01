Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 7: Erstkontakt Ägypten
81 Min.Ab 12
Angeblich war Ägypten in der Vergangenheit das Zentrum extraterrestrischer Aktivitäten auf der Erde. Giorgio Tsoukalos begibt sich gemeinsam mit einem Ägyptologen auf eine mehrstündige Suche in verbotenen Grabkammern und erkundet weitere mysteriöse Orte, um die größten ungelösten Geheimnisse der Menschheit zu lüften.
