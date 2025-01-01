Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Da Vincis Mysterien

A+EStaffel 11Folge 2
Da Vincis Mysterien

Da Vincis MysterienJetzt kostenlos streamen

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Folge 2: Da Vincis Mysterien

41 Min.Ab 12

Leonardo Da Vinci gehört zu den einflussreichsten und mysteriösesten Malern der Geschichte. Sein Bild "Salvator Mundi" ist das teuerste Gemälde der Welt. Doch die Jesus-Darstellung wirft viele Fragen auf. Prä-Astronautiker sind davon überzeugt, dass Da Vinci mit diesem Bild der Menschheit etwas Übernatürliches hinterlassen wollte.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
A+E
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Alle 11 Staffeln und Folgen