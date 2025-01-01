Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 2: Da Vincis Mysterien
41 Min.Ab 12
Leonardo Da Vinci gehört zu den einflussreichsten und mysteriösesten Malern der Geschichte. Sein Bild "Salvator Mundi" ist das teuerste Gemälde der Welt. Doch die Jesus-Darstellung wirft viele Fragen auf. Prä-Astronautiker sind davon überzeugt, dass Da Vinci mit diesem Bild der Menschheit etwas Übernatürliches hinterlassen wollte.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick