Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 4: Schwarze Löcher auf Erden
41 Min.Ab 12
Im Mai 2017 feuern Wissenschaftler Röntgenlaserstrahlen auf Moleküle. Was dann passiert, ist überraschend: Es bildet sich ein Wirbel, der einem Schwarzen Loch gleicht. Könnte es diese mysteriösen Phänomene tatsächlich auch auf der Erde geben? Wäre es zudem möglich, dass sie für unerklärliche, außerirdische Phänomene verantwortlich sein?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick